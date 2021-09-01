رئيس مقاومة صنعاء يدعو اعضاء مجلسي الشورى والنواب للعودة الى ارض الوطن ويدعو رئيس الجمهورية لا عطاء الأولوية للجيش الوطني

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا الشيخ منصور الحنق- عضو مجلس النواب- رئيس مقاومة صنعاء" اعضاء مجلسي الشورى والنواب للعودة الى ارض الوطن".

وقال في كلمته خلال احياء الذكرى الأولى لشهيد البرلمان الشيخ ربيش العلي :" من المعيب علينا ان لا نعقد جلسات مجلس النواب خوفاً من أي استهداف كان، فلسنا أغلى من ابناء الشعب". مؤملاً من مجلس النواب ان يعقد جلساته قريباً مهما كانت الظروف".

وطالب الشيخ الحنق رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة باعطاء الأولوية للجيش الوطني والمحاربين، ومدهم بالسلاح والامكانات التي من شأنها ان تحرر اليمن من مليشيا الحوثي وتعيد لليمن امنه واستقراره".

وفي حين شكر التحالف العربي على ما يبذله من جهد في مساندة الجيش الوطني، الا انه تمنى المزيد من الجهد والدعم".

واكد الشيخ منصور الحنق ان اليمن تواجه مشروعاً شيعياً صفوياً تشترك فيه ايران وبعض الدول العربية والغربية". مضيفاً:" نحن ندافع عن الأمة العربية والاسلامية نيابة عنها، كون المشروع الشيعي يستهدفها".

وفي افتتاح الفعالية القى نجل الشهيد كلمة ترحيبية، اكد فيها " ان الذكرى ليست لاستجلاب الحزن والعويل، وانما هي لتجديد العهد اننا على دربهم ماضون، ولتحقيق أهدافهم في النضال مستمرون".

وقال الشيخ مطيع:" يأتي ذلك تنفيذاً لوصية الوالد الشهيد الشيخ التي أوصانا قبل استشهاده قائلا :" إذا بلغكم نبأ استشهادي فافرحوا ولا تحزنوا واحتفلوا واستبشروا".

واعلن خلال كلمته عن اشهار مؤسسة الشيخ ربيش العليي، لتقوم بدور الشهيد في العمل الاجتماعي والخدمي التي كان يقوم بها في حياته، وذلك وفق اطار مؤسسي منظم".

من جهته عدد العميد الركن سليم السياغي- قائد القوات الخاصة بمأرب، مناقب الشهيد ربيش العليي". مشيراً الى ان الشهيد كان يقف الى جانب الدولة ويحرص على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار".

وقال:" لقد حمل الشهيد ربيش سلاحه وحشد رجاله لمحاربة الفئة الباغية، وكانت له بصمته وحضوره في معارك التحرير الأولى، حتى اختاره الله شهيدا".

فيما اعتبر مدير دائرة التوجيه المعنوي- العميد الركن أحمد علي الأشول، اسشهاد الشيخ ربيش انه سبب حرجاً لمن هم خارج اليمن، كونه ظل في مقدمة الصفوف مقاتلاً حتى استشهد".

وقال:" لقد رفض الشهيد حياة الدعة والراحة، وتخلى عن الأبهة والبرلمان، ولبس بزته العسكرية وأبى الا ان يكون بين الابطال في الصفوف المتقدمة".

وأكد الأشول على تاثير وصايا القادة الشهداء في رفع معنويات الابطال في الجبهات"، مستعرضاً بعض من وصايا بعض القادة الشهداء".

فيما استعرض الشيخ محمد بن عبدالعزيز الشليف عضو مجلس مقاومة صنعاء، بعض من مواقف الشهيد الشيخ ربيش خلال مراحل حياته".

وتطرق الى الدور الذي لعبته القبائل اليمنية على مدى التاريخ في التضحية والنضال والفداء في سبيل الدفاع عن قيمها ووطنها ودينها". لافتاً الى الدور الذي لعبته الأسر الجمهورية"، داعياً المشائخ والوجهاء الى الاستمرار في مواجهة مليشيا الحوثي".

ودعا الشليف قيادة التحالف العربي ورئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء الى الاهتمام بالجيش الوطني ودعم المرابطين في الجبهات".

هذا وحضر الفعالية عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية.