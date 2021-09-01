مستجدات المعارك المتواصلة لليوم الرابع على التوالي بجبهات جنوب غرب وبمشاركة فاعلة لطيران التحالف

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تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، لليوم الرابع على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غرب محافظة مارب (شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان المعارك التي خاضتها قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وأكد أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات المليشيا في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.