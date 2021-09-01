أكد على توحيد التعرفة الجمركية.. الرئيس ”هادي“ يوجه بعودة المحافظين والوزراء والمسؤولين الى مناطقهم ويكلف ”معين“ بتسهيل احتياجاتهم

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وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء ا سبتمبر/أيلول، الحكومة اليمنية ومحافظي المحافظات المحررة، بوقف الجبايات والاعفاءات الجمركية أو إصدارها وتوحيد التعرفة الجمركية في مختلف المحافظات والمنافذ.
جاء ذلك، خلال لقاءه محافظي محافظات (عدن وحضرموت ولحج والمهرة)، وبحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، وبحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد هادي خلال اللقاء، على أهمية تواجد محافظي المحافظات والوزراء وكل مسؤولي الدولة في مناطقهم وبين أوساط المجتمع للوقوف على احتياجاتهم واستشعار أوضاعهم بجوانبها المختلفة.
كما وجه هادي رئيس الحكومة، بالجلوس مع المحافظين وتذليل كافة الاحتياجات الملحة الرامية للارتقاء بمهامهم والمرتبطة بمعيشة وواقع المواطن اليومي.
وأكد على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية من قبل الجميع من خلال أولويات المهمة المتصلة بحياة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.
وشدد، على أهمية تنمية الموارد وتحديد آلية تنميتها وتحصيلها وتوريدها من جمارك وضرائب مركزية وسيادية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات فقط.