الإعلامية السعودية لجين عمران تعلن تعرضها للاحتيال في دبي الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثيين تطيل معاناة الشعب اليمني رئيس مقاومة صنعاء يدعو اعضاء مجلسي الشورى والنواب للعودة الى ارض الوطن ويدعو رئيس الجمهورية لا عطاء الأولوية للجيش الوطني مستجدات المعارك المتواصلة لليوم الرابع على التوالي بجبهات جنوب غرب وبمشاركة فاعلة لطيران التحالف أكد على توحيد التعرفة الجمركية.. الرئيس ”هادي“ يوجه بعودة المحافظين والوزراء والمسؤولين الى مناطقهم ويكلف ”معين“ بتسهيل احتياجاتهم شركة النفط فرع شبوة تكشف عن الكميات الواصلة لتموين محافظة حضرموت من مصافي مأرب قرارات هامة يعلنها مجلس جامعة شبوة بخصوص الكليات وسنوات الدراسة اعلان نتائج الثانوية العامة في المحافظات المحررة ومأرب برس ينشر أسماء أوائل الجمهورية طائرة نوع 300 إيرباص تصل مطار صنعاء ومصادر تكشف عن حمولتها تعز.. أحد المطلوبين في قضية بيت الحرق يقع في قبضة الأمن والأمنية تتوعد البقية الفارين
قالت شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة أن كافة الكميات الواصلة من منشآت المكلا فرع ساحل حضرموت تم شراؤها يتم عبر لجنة مشكلة من قبل وزير النفط والمعادن تقوم بعملية الشراء لمادة البترول للفروع (عدن-المكلا-شبوة-سيئون-المهرة) واستمرت تلك اللجنة بأعمالها حتى نهاية شهر يونيو من العام 2021م، وتم بعدها توقيف التموين من مادة البترول عبر منشآت المكلا وبدأت عملية توزيع البنزين المحسّن لكافة الفروع عبر مصافي مأرب.
وأضافت شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه أن ما تناقله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي على لسان فرع شركة النفط بساحل حضرموت عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك أوردت معلومات كاذبة وغير صحيحة حسب البيان " وأضافت انه يتم تموين محافظة شبوة عبر فرع شركة النفط ساحل حضرموت بكميات من مادة الديزل والبترول وبأسعار محلية.. ونحن في شركة النفط اليمنية فرع شبوة وجب علينا النفي وتوضيح الحقائق بحسب مايلي :
وأضاف البيان أن جميع الكميات الواصلة لمحافظة شبوة من مادة الديزل منذ بداية العام 2021م كانت عبر فرع الشركة بشبوة وتم توزيعها عبر منشآت قنأ، وآخر الكميات من مادة الديزل تم توزيعها من قبل فرع الشركة بشبوة للسوق المحلية بالمحافظة عبر منشآت قنأ كانت بنهاية شهر يوليو من العام 2021م .
وأختتم البيان قائلا " يتضح من خلال ماتم تداوله بإن هذه الآلية المقرة من قبل فرع ساحل حضرموت وليس لها أي تنفيذ على الواقع والدليل عند مخاطبتنا لفرع ساحل حضرموت لتزويد السوق المحلية بتاريخ 2021/8/30م نظرًا لتأخر استئناف العمل بمنشآت قنأ، وكان ردهم علينا واضح عن سعر اللتر المحدد 600 ريال للتر وهذا مايناقض ماتم ذكره في الآلية المقرة عن تسعيرة البيع التي قاموا بنشرها على صفحتهم في فيسبوك.
وأهابت شركة النفط اليمنية فرع شبوة بالأخوة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا أساس لصحتها في الواقع، وتنوّه بإن جميع مكاتبها مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين بتحري المصداقية.