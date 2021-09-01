شركة النفط فرع شبوة تكشف عن الكميات الواصلة لتموين محافظة حضرموت من مصافي مأرب

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة أن كافة الكميات الواصلة من منشآت المكلا فرع ساحل حضرموت تم شراؤها يتم عبر لجنة مشكلة من قبل وزير النفط والمعادن تقوم بعملية الشراء لمادة البترول للفروع (عدن-المكلا-شبوة-سيئون-المهرة) واستمرت تلك اللجنة بأعمالها حتى نهاية شهر يونيو من العام 2021م، وتم بعدها توقيف التموين من مادة البترول عبر منشآت المكلا وبدأت عملية توزيع البنزين المحسّن لكافة الفروع عبر مصافي مأرب.

وأضافت شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه أن ما تناقله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي على لسان فرع شركة النفط بساحل حضرموت عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك أوردت معلومات كاذبة وغير صحيحة حسب البيان " وأضافت انه يتم تموين محافظة شبوة عبر فرع شركة النفط ساحل حضرموت بكميات من مادة الديزل والبترول وبأسعار محلية.. ونحن في شركة النفط اليمنية فرع شبوة وجب علينا النفي وتوضيح الحقائق بحسب مايلي :

وأضاف البيان أن جميع الكميات الواصلة لمحافظة شبوة من مادة الديزل منذ بداية العام 2021م كانت عبر فرع الشركة بشبوة وتم توزيعها عبر منشآت قنأ، وآخر الكميات من مادة الديزل تم توزيعها من قبل فرع الشركة بشبوة للسوق المحلية بالمحافظة عبر منشآت قنأ كانت بنهاية شهر يوليو من العام 2021م .

وأختتم البيان قائلا " يتضح من خلال ماتم تداوله بإن هذه الآلية المقرة من قبل فرع ساحل حضرموت وليس لها أي تنفيذ على الواقع والدليل عند مخاطبتنا لفرع ساحل حضرموت لتزويد السوق المحلية بتاريخ 2021/8/30م نظرًا لتأخر استئناف العمل بمنشآت قنأ، وكان ردهم علينا واضح عن سعر اللتر المحدد 600 ريال للتر وهذا مايناقض ماتم ذكره في الآلية المقرة عن تسعيرة البيع التي قاموا بنشرها على صفحتهم في فيسبوك.

وأهابت شركة النفط اليمنية فرع شبوة بالأخوة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا أساس لصحتها في الواقع، وتنوّه بإن جميع مكاتبها مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين بتحري المصداقية.