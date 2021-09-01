قرارات هامة يعلنها مجلس جامعة شبوة بخصوص الكليات وسنوات الدراسة

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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عقد الدكتور توفيق باسردة رئيس جامعة شبوة صباح اليوم اجتماع مع مجلس الجامعة ووقف الاجتماع أمام توصيات اللجنة الإشراقية العلياء لتحديث وتطوير كليات الجامعة واستحداث كليات جديدة ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بانطلاق العام الجامعي الجديد.

وخلال الإجتماع هنأ باسردة عمداء كليتي التربية والنفط الجدد متمنين لهم التوفيق والنجاح، شاكرا لعمداء السابقين على ما بذلوه من جهود في بناء الكليات.

وأقر الاجتماع تعديل أسم كلية التربية شبوة إلى كلية التربية عتق وترتيب الأقسام العلمية في كلية التربية عتق بحسب الآتي : قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ويضم : تخصص لغة عربية , وتخصص دراسات إسلامية وعلوم قرآن. قسم جغرافيا / تاريخ , ويضم : تخصص الجغرافيا ، وتخصص التاريخ . قسم اللغة الإنجليزية . قسم كيمياء / أحياء ويضم : تخصص كيمياء ، وتخصص أحياء . قسم رياضيات / فيزياء ، ويضم : تخصص رياضيات وتخصص فيزياء واستحداث قسم معلم مجال ويضم تخصص معلم مجال إجتماعات ، وتخصص معلم مجال علوم.

فيما أقر الإجتماع تعديل سنوات الدراسة في كلية النفط والمعادن إلى خمس سنوات وتضم الأقسام الآتية قسم الهندسة الجيولوجية وقسم هندسة النفط والغاز مع اعتماد اللغة الإنجليزية لغة التدريس في الكلية ونقل قسم اقتصاديات وإدارة النفط إلى كلية الإدارة والإقتصاد تحت مسمى قسم اقتصاديات النفط واستحداث قسم هندسة التعدين في كلية النفط والمعادن إبتداء من هذا العام.

وأقر الإجتماع إنشاء كلية تحت مسمى كلية الإدارة والإقتصاد ، وتضم الأقسام الآتية: قسم المحاسبة وقسم إدارة الأعمال وقسم إقتصاديات النفط( المنقول من كلية النفط والمعادن).

فيما أقر الإجتماع إنشاء كلية تحت مسمى كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتضم الأقسام الآتية: قسم علوم الحاسوب وقسم تقنية المعلومات والبدء في التنسيق والقبول للعام الجامعي الجديد في جميع الكليات الحالية والمستحدثة ابتداء من تاريخ 2021/9/8م وحتى تاريخ 2021/9/23م إلى جانب إقراره شعار وهوية الجامعة.