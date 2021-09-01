طائرة نوع 300 إيرباص تصل مطار صنعاء ومصادر تكشف عن حمولتها تعز.. أحد المطلوبين في قضية بيت الحرق يقع في قبضة الأمن والأمنية تتوعد البقية الفارين السعودية تعلن رسميا توطين (سعودة) وظائف جديدة ابتداءا من اليوم بأجر شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة على 3 محافظات خلال الساعات القادمة في تطورات مفاجئة قنوات أخبارية سعودية مشهورة تبدأ في نقل مقراتها من الإمارات إلى الرياض لجنة برلمانية في إيران لمحاكمة روحاني ب3تهم إقتصادية هتلر في قبضة الأمن التونسي رونالدو على موعد مع كتابة تاريخ جديد في كرة القدم سيف الإسلام القذافي من سجن التحالف الأمريكي إلى قصر الرئاسة في ليبيا رسمياً تقارير صادمة عن حرب حقوق مدمرة تنهك واقع الصحفيين في اليمن
استقبل مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
ووفق مصادر عاملة في المطار فان الطائرة تحمل على متنها مايقارب 31 طناً من المستلزمات الطبية.
وطائرة الشحن التي وصلت هي من نوع 300 إيرباص.