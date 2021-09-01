طائرة نوع 300 إيرباص تصل مطار صنعاء ومصادر تكشف عن حمولتها

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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استقبل مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ووفق مصادر عاملة في المطار فان الطائرة تحمل على متنها مايقارب 31 طناً من المستلزمات الطبية.

وطائرة الشحن التي وصلت هي من نوع 300 إيرباص.