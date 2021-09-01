تعز.. أحد المطلوبين في قضية بيت الحرق يقع في قبضة الأمن والأمنية تتوعد البقية الفارين

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحملة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، ضبط مطلوب أمني جديد في قضية عمد ببير باشا المعروفة إعلاميا بـ"بيت الحرق".

وقالت مصادر أمنية إن الحملة الأمنية ألقت القبض على المطلوب أمنيا "عرفات محمد عبده الحاج الحيمي" ، أثناء تواجده بالمطار القديم، غرب المدينة.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحملة الأمنية مقتل أحد المطلوبين، وضبط آخر، في قضية بيت الحرق، أثناء مقاومتهم للحملة الأمنية.

وأكدت الحملة أنها مستمرة في ملاحقة بقية المطلوبين.