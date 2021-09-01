تعز.. أحد المطلوبين في قضية بيت الحرق يقع في قبضة الأمن والأمنية تتوعد البقية الفارين السعودية تعلن رسميا توطين (سعودة) هذه الوظائف ابتداءا من اليوم بأجر شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة على 3 محافظات خلال الساعات القادمة في تطورات مفاجئة قنوات أخبارية سعودية مشهورة تبدأ في نقل مقراتها من الإمارات إلى الرياض لجنة برلمانية في إيران لمحاكمة روحاني ب3تهم إقتصادية هتلر في قبضة الأمن التونسي رونالدو على موعد مع كتابة تاريخ جديد في كرة القدم سيف الإسلام القذافي من سجن التحالف الأمريكي إلى قصر الرئاسة في ليبيا رسمياً تقارير صادمة عن حرب حقوق مدمرة تنهك واقع الصحفيين في اليمن في أعنف هجوم قوات الجيش الوطني تعصف بمليشيات الحوثي في جبهات مأرب بعد تقدمها في مواقع جديدة وفرار البقية
أعلنت الحملة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، ضبط مطلوب أمني جديد في قضية عمد ببير باشا المعروفة إعلاميا بـ"بيت الحرق".
وقالت مصادر أمنية إن الحملة الأمنية ألقت القبض على المطلوب أمنيا "عرفات محمد عبده الحاج الحيمي" ، أثناء تواجده بالمطار القديم، غرب المدينة.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحملة الأمنية مقتل أحد المطلوبين، وضبط آخر، في قضية بيت الحرق، أثناء مقاومتهم للحملة الأمنية.
وأكدت الحملة أنها مستمرة في ملاحقة بقية المطلوبين.