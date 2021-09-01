توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة على 3 محافظات خلال الساعات القادمة

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الاربعاء، أنه من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وستكون أكثر غزارةً على محافظات ذمار، إب و تعز.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات شبوة، أبين، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سواحل محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، حضرموت والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، و سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية.

ونبه المركز ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأفاد المصدر بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي حجة : 32.5 ملم، المحويت : 12.7 ، المعافر : 9.6 صرفيت : 2.5 ، تعز : 4.6 ، ذمار : 1 ، المكلا : 1 ملم.

كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية .