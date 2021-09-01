سيف الإسلام القذافي من سجن التحالف الأمريكي إلى قصر الرئاسة في ليبيا رسمياً

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 671

ذكرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" المقربة من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن سيف الإسلام معمر القذافي قرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

ونقلت البوابة الإخبارية عن مصدر وصفته بالخاص أن هذا الإعلان صدر بالتزامن "مع الذكرى 52 لـ(ثورة الفاتح).

وقالت البوابة في إفادتها إن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا في وقت لاحق.

وكانت صحيفة تايمز اللندنية قد أجرت في المدة الماضية حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.