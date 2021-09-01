في أعنف هجوم قوات الجيش الوطني تعصف بمليشيات الحوثي في جبهات مأرب بعد تقدمها في مواقع جديدة وفرار البقية

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نشر المركز الإعلامي للجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مشاهد نوعية لاقتحام قوات الجيش الوطني مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات غرب مأرب.

وتظهر المشاهد تحرير مواقع جديدة وملاحقة الجيش اليمني لعناصر الميليشيات الانقلابية، التي تفر على وقع ضربات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية. مادة اعلانية كما نشر المركز جانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة الكسارة غرب مأرب.

ونشر أيضاً جانب من المعارك ضد ميليشيات الحوثي في جبهة ملبودة غرب مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت في وقت سابق الثلاثاء تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسط سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي