قطر تصدر بياناً مهما وقوية بشأن الهجوم الذي استهدف السعودية

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا بعد إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية في هجوم على مطار أبها السعودي، أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة القطرية، في بيانها، إن "هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية السعودية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي الاستهداف.

وجددت الخارجية، التأكيد على "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قوات التحالف في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت أن "هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار"، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل المليشيات الحوثية يعتبر "جريمة حرب". كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة، استخدمتها المليشيات الحوثية اليمنية في استهداف مطار أبها الدولي.