سيف الإسلام القذافي من سجن التحالف الأمريكي إلى قصر الرئاسة في ليبيا رسمياً تقارير صادمة عن حرب حقوق مدمرة تنهك واقع الصحفيين في اليمن في أعنف هجوم قوات الجيش الوطني تعصف بمليشيات الحوثي في جبهات مأرب بعد تقدمها في مواقع جديدة وفرار البقية أعنف المواجهات بين حركة طالبات وقوات مسعود منذ الإنسحاب الأمريكي قطر تصدر بياناً مهما وقوية بشأن الهجوم الذي استهدف السعودية شاهد...التحالف يعلن عن تدمير منصة إطلاق مسيرات في صنعاء مسؤول أفغاني بارز يكشف اللحظات الأخيرة في هروب أشرف غني وكيف خدع المسؤولين قيادي «حـوثي»بارز يعترف من قلب «صنعاء» بهزيمة جماعته بأطراف«مأرب»ويتحول إلى واعض ديني تقرير بريطاني: اليمن على شفا الانهيار الاقتصادي شاهد.. أول ظهور لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد
أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا بعد إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية في هجوم على مطار أبها السعودي، أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة القطرية، في بيانها، إن "هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية السعودية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي الاستهداف.
وجددت الخارجية، التأكيد على "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.
وقالت قوات التحالف في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.
وتابعت أن "هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار"، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل المليشيات الحوثية يعتبر "جريمة حرب". كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة، استخدمتها المليشيات الحوثية اليمنية في استهداف مطار أبها الدولي.