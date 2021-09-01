شاهد...التحالف يعلن عن تدمير منصة إطلاق مسيرات في صنعاء

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وثّق فيديو نشره تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في استهداف مطار أبها الدولي (جنوب السعودية).

وأوضح «التحالف» أن عملية استهداف المنصة جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها صباح اليوم.

وتوضح اللقطات التي عرضها «التحالف» مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر الميليشيا الحوثية المسؤولين عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيرة والقضاء على العناصر الإرهابيين بعد محاولتهم نقل الطائرة المفخخة. https://twitter.com/aawsat_News/status/1432742240183623680?s=20‏