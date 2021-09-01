قيادي «حـوثي»بارز يعترف من قلب «صنعاء» بهزيمة جماعته بأطراف«مأرب»ويتحول إلى واعض ديني

الأربعاء 01 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اعترف قيادي حوثي بارز مساء اليوم الثلاثاء بهزيمة فلول جماعته الانقلابية في مواجهتها لقوات الشرعية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية بأطراف محافظة مأرب.

جاء ذلك في منشور انهزامي لنائب مايسمى بوزير الخارجية في حكومة مليشيات الانقلاب الحوثية المدعو "حسين العزي" نشره عبر حسابه على الفيسبوك وتابعة محرر "مأرب برس" والذي توسل فية قبائل مأرب والمقاومة الشعبية بالتراجع عن اسناد قوات الشرعية حتى تتمكن مليشيات جماعته من الوصول الى مدينة مأرب.

وخاطب القيادي الحوثي "العزي" في منشورة كل قبائل مأرب متوسلا على وجه الخصوص قبائل "مراد" بأن يتخلوا عن موقفهم الداعم لقوات الشرعية والذي يرفض مشروع جماعته العنصري ومساعي مليشياتها لاحداث اي اختراق في جبهات المحافظة .

وتابع قائلاً :أتوجه مخلصا الى كل قبايل مأرب الأبية وأخص بالذكر إخوتنا من مراد الجود..أيها الكرام اتقوا الله في انفسكم..أننا أبناؤكم وغريمنا وغريمكم واحد وخير لكم أن تكونوا ‏إخوة لنا لا أعداء“

تحول القيادي الحوثي "العزي" المتشبع بالعنصرية والغرور اليوم الى واعض ديني بصورة مفاجئة ومتجاهلا لكافة اشكال اللغة العنترية التي اعتادها الجميع تتقاطر على صفحته على "الفيس بوك" ليس إلا اقرار رسمي بهزيمة عناصره ميدانياً امام قوات الجيش الوطني وقبائل مأرب والمقاومة الشعبية على امتداد جبهات أطراف مأرب.

وكانت قوات الشرعية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية قد تمكنت صباح يوم امس من تحرير عدد من المواقع غربي محافظة مارب، عقب معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح حسب ماذكر مصدر عسكري.