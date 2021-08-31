شاهد.. أول ظهور لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 183

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن أول صور للاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص فريق "الشياطين الحمر".

ونشر الموقع الرسمي للنادي جلسة التصوير الرسمية لرونالدو بعد انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن رقمه مع "الشياطين الحمر".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن التعاقد مع رونالدو (36 عاما) قادما من يوفنتوس الإيطالي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف في مانشستر يونايتد عام 2003 ودافع عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" حتى 2009، وحقق معه ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.