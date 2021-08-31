الفريق «الأحمـر» يطلع على انتصارات ”الجيش» في أطراف «مأرب»

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على مختلف الأوضاع في المحافظة والمستجدات الميدانية وما يسطره أبطال الجيش والمقاومة والقبائل من بطولات خالدة ضد عصابات الحوثي الإرهابية في جبهات أطراف محافظة مأرب.

واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، من محافظ مأرب، إلى تقرير موجز عن أحوال المواطنين والأوضاع الميدانية، وما يسطره أبطال الجيش والمقاومة والقبائل من بطولات خالدة في جبهات الحرية والكرامة بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد نائب الرئيس بالدور الذي تضطلع به قيادة المحافظة ومؤسساتها ومكاتبها التنفيذية المختلفة في هذه المرحلة، والجهود المبذولة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والعسكرية وخدمة النازحين والتخفيف من معاناة المواطنين.

ونوه بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الشجعان، في مختلف جبهات المحافظة، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها أبناء مأرب ورجالها الأشاوس في دحر وهزيمة مشروع الكهنوت وداعميه الإيرانيين.

وأدان نائب الرئيس بشدة استمرار المليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والتي كان آخرها الاستهداف الإرهابي لمطار أبها، مؤكدا بأن المليشيات الحوثية بتصعيدها وهجماتها الإرهابية على المناطق المحررة والأشقاء في المملكة تُبدي إصراراً واضحاً على الحرب والإرهاب ورفض كل الجهود الدولية والأممية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

من جانبه تطرق محافظ مأرب، لعدد من الموضوعات المتعلقة بالمحافظة، مجدداً التأكيد على الدور المحوري والتاريخي لمأرب ورجالها وقبائلها وكل من أوى إليها، ووقوفهم على الدوام إلى جانب الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وحماية المكتسبات الوطنية.