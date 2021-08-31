من جديد..«الحوثي» ينال هزيمة موجعة غربي «مأرب»..آخر التطورات الميدانية

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مارب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا صباح اليوم من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح بنيران الأبطال.
وأضاف أن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها. مضيفاً أن أبطال الجيش استعادوا طقمين تابعين للمليشيا بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.
وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مارب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.