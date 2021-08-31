القرشي : العمل بالمسارات الإلكترونية هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح وتجفيف منابع الفساد

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي أن العمل بنظام المسارات الإلكترونية في القطاع الحكومي هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح الإداري و المالي وتجفيف منابع الفساد في أي مؤسسة لاسيما التابعة للدولة..

وبارك القرشي الخطوات العملية التي أعلنت عنها السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية العامة بجدة بتدشين المعاملات الالكترونية للجوازات وقبل ذلك فتح نافذة الكترونية بوزارة الصحة فيما يتعلق بأخذ لقاحات كوفيد 19 .

و قال القرشي أن هذا الخطوات لاقت إرتياح الكثير وهو ما كنا قد بدأنا به في وقت مبكر في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بتحويل كافة الأعمال إلى أعمال اليكترونية ..

داعياً كافة القطاعات والمؤسسات أن تنتهج هذة الخطوات الناجعة التي تسهل معاملات المواطنين و تحد من الفساد المالي والإداري و تقضي على الروتين الملل في المعاملات التي تتسبب في عرقلة وتأخير مصالح الناس..