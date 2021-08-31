رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن أخطر اتفاق بين أمريكا وحركة طالبان القرشي : العمل بالمسارات الإلكترونية هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح وتجفيف منابع الفساد تقرير دولي مخيف يتحدث عن تحول منطقة الخليج والشرق الأوسط الى منطقة غير صالحة للعيش ماذا يحصل لجسمك عندما تتناول وجبة واحدة في اليوم؟ محمد بن زايد يفاجئ أردوغان بما لم يتوقعه بعد زيارة شقيقه طحنون إلى أنقرة تصعيد شعبي يرافق التوتر العسكري في شبوة لاستعادة منشأة ”بلحاف“ الغازية وطرد القوات الإماراتية قوات ”الشرعية“ تعلن عن انتصارات وتقدمات جديدة بـ”كسارة مأرب“ مباحثات ”سعودية ـ بريطانية“ حول اليمن هواتف الفتيات في مدارس المملكة تثير أزمة وأمير سعودي يعلن الاعتراض على قرار وزاري معلومات صادمة.. قيادة اللواء الثالث عمالقة تفضح المسؤول عن ”جريمة العند“ وتكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ دُيرت ضد اللواء
أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي أن العمل بنظام المسارات الإلكترونية في القطاع الحكومي هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح الإداري و المالي وتجفيف منابع الفساد في أي مؤسسة لاسيما التابعة للدولة..
وبارك القرشي الخطوات العملية التي أعلنت عنها السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية العامة بجدة بتدشين المعاملات الالكترونية للجوازات وقبل ذلك فتح نافذة الكترونية بوزارة الصحة فيما يتعلق بأخذ لقاحات كوفيد 19 .
و قال القرشي أن هذا الخطوات لاقت إرتياح الكثير وهو ما كنا قد بدأنا به في وقت مبكر في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بتحويل كافة الأعمال إلى أعمال اليكترونية ..
داعياً كافة القطاعات والمؤسسات أن تنتهج هذة الخطوات الناجعة التي تسهل معاملات المواطنين و تحد من الفساد المالي والإداري و تقضي على الروتين الملل في المعاملات التي تتسبب في عرقلة وتأخير مصالح الناس..