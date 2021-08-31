رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن أخطر اتفاق بين أمريكا وحركة طالبان القرشي : العمل بالمسارات الإلكترونية هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح وتجفيف منابع الفساد تقرير دولي مخيف يتحدث عن تحول منطقة الخليج والشرق الأوسط الى منطقة غير صالحة للعيش ماذا يحصل لجسمك عندما تتناول وجبة واحدة في اليوم؟ محمد بن زايد يفاجئ أردوغان بما لم يتوقعه بعد زيارة شقيقه طحنون إلى أنقرة تصعيد شعبي يرافق التوتر العسكري في شبوة لاستعادة منشأة ”بلحاف“ الغازية وطرد القوات الإماراتية قوات ”الشرعية“ تعلن عن انتصارات وتقدمات جديدة بـ”كسارة مأرب“ مباحثات ”سعودية ـ بريطانية“ حول اليمن هواتف الفتيات في مدارس المملكة تثير أزمة وأمير سعودي يعلن الاعتراض على قرار وزاري معلومات صادمة.. قيادة اللواء الثالث عمالقة تفضح المسؤول عن ”جريمة العند“ وتكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ دُيرت ضد اللواء
فاجأ ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما لم يتوقعه عقب زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد إلى أنقرة.
وأجرى محمد بن زايد؛ مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بـ"أردوغان" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام".
وبحث ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وقالت الوكالة: إن ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي تبادلا خلال الاتصال "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
جدير بالذكر أن الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد و"أردوغان" جاء بعد أقل من أسبوعين على استقبال الرئيس التركي في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.