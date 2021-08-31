محمد بن زايد يفاجئ أردوغان بما لم يتوقعه بعد زيارة شقيقه طحنون إلى أنقرة

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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فاجأ ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما لم يتوقعه عقب زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد إلى أنقرة.

وأجرى محمد بن زايد؛ مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بـ"أردوغان" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام".

وبحث ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وقالت الوكالة: إن ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي تبادلا خلال الاتصال "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

جدير بالذكر أن الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد و"أردوغان" جاء بعد أقل من أسبوعين على استقبال الرئيس التركي في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.