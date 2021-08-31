تصعيد شعبي يرافق التوتر العسكري في شبوة لاستعادة منشأة ”بلحاف“ الغازية وطرد القوات الإماراتية

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت تنسيقية اعتصام بلحاف، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، عن خطة تصاعدية تنظم التصعيد الشعبي للمطالبة بتشغيل المنشأة الغازية بالحاف واخلائها من التواجد الإماراتي.

وأكد بيان المنسقية العزم على اقامة اعتصام مفتوح امام بوابة المنشأة في حال لم يتم الاستجابة للمطالبات الشعبية الداعية إلى تشغيل المنشأة رفد الاقتصاد الوطني.

واشار البيان ان إشهار المنسقية يأتي في ظل ماتعيشه اليمن من حرب تفاقمت مأساتها بسبب الممارسات العدائية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة من تعطيل واحتلال مباشر من القوات الإماراتية للمنشأة الغازية التي حولتها إلى ثكنة عسكرية وساحة لتحشيد الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون وقاعدة إنطلاق لاستهداف الدولة والسلم الإجتماعي بالمحافظة.

ودعت التنسيقية كافة الأحرار في شبوة خاصةً واليمن عامة، إلى المشاركة الفاعلة مع هذا التصعيد الشعبي سواءاً بالحضور أو بالتفاعل الإيجابي من أي موقع كان.

وادانت الممارسات الإماراتية العدائية الغير مبررة ومنها واحتلال وتعطيل منشأة بلحاف الحيوية والتعاطي بعنجهية مع المطالبات الرسمية والشعبية لها بالخروج من المنشأة وتسليمها للسلطات المحلية لتقوم بدورها الريادي دعماً لاقتصاد المحافظة والاقتصاد الوطني.

وطالبت السلطات المحلية والحكومة والجهات العليا القيام بدورها المسؤول على أكمل وجه في الضغط على القوات الإماراتية واستخدام كافة السبل المتاحة والخيارات المشروعة والتواصل مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للضغط على الإمارات ودعم اليمنيين في مواجهة هذا الصلف والعداء الممنهج ضدهم من دولة الإمارات الشقيقة مع الأسف.