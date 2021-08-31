قوات ”الشرعية“ تعلن عن انتصارات وتقدمات جديدة بـ”كسارة مأرب“

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، من استعاده مواقع كان مسلحو الحوثي يتمركزون فيها غرب محافظة مأرب (شمالي البلاد).



وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان له، إن “الجيش والمقاومة تمكنوا صباح اليوم من استعادة عدّة مواقع في جبهة الكسارة، مؤكداً سقوط العشرات من مسلحي الحوثي خلال المواجهات”.



وأضاف أن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للحوثيين، كما استعاد الجيش طقمين بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.



وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين، وفقا لذات المصدر.



والإثنين، أعلن الجيش اليمني، أن“23 مقاتلاً من الحوثيين قُتلوا في جبهة الكسارة، ودمرت المدفعية ثلاث دوريات للحوثيين، كما شن طيران التحالف غارات جوية دمرت ثلاث عربات مدرعة”.



كما احتشدت قبيلة الجدعان شمال وشمال غرب محافظة مأرب في “مطارحها”، وقالت إن “مشروع الحوثي الى زوال مهما طالت المواجهات والتضحيات”.



استأنف الحوثيون مطلع فبراير/ شباط الماضي تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.



وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.



وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.



ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.



وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست.



