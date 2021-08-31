مباحثات ”سعودية ـ بريطانية“ حول اليمن

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بحث سفيرا السعودية وبريطانيا لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.
وقالت السفارة السعودية لدى اليمن -في بيان مقضب نشرته على حسابها في تويتر- إن محمد آل جابر ناقش مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن.
وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا الجهود الرامية لتحقيق السلام، وجهود ودعم المملكة لليمن في شتى المجالات.
وأكدا على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.