رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن أخطر اتفاق بين أمريكا وحركة طالبان القرشي : العمل بالمسارات الإلكترونية هو البوابة الأولى لعملية الإصلاح وتجفيف منابع الفساد تقرير دولي مخيف يتحدث عن تحول منطقة الخليج والشرق الأوسط الى منطقة غير صالحة للعيش ماذا يحصل لجسمك عندما تتناول وجبة واحدة في اليوم؟ محمد بن زايد يفاجئ أردوغان بما لم يتوقعه بعد زيارة شقيقه طحنون إلى أنقرة تصعيد شعبي يرافق التوتر العسكري في شبوة لاستعادة منشأة ”بلحاف“ الغازية وطرد القوات الإماراتية قوات ”الشرعية“ تعلن عن انتصارات وتقدمات جديدة بـ”كسارة مأرب“ مباحثات ”سعودية ـ بريطانية“ حول اليمن هواتف الفتيات في مدارس المملكة تثير أزمة وأمير سعودي يعلن الاعتراض على قرار وزاري معلومات صادمة.. قيادة اللواء الثالث عمالقة تفضح المسؤول عن ”جريمة العند“ وتكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ دُيرت ضد اللواء
دخل الأمير السعودي سطام بن خالد على خط أزمة السماح للفتيات بالهواتف داخل المدارس في المملكة.
وقال الأمير "سطام" في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر : "قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم خاصة في ظل إدمان كثير من هذه الفئة العمرية على التصوير والألعاب".
وأضاف "الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس".
وكانت وزارة التعليم، قبل أيام، أعلنت السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".
وأثار قرار الوزارة خاصة للفتيات جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور وكوادر التدريس في المدارس.
ووفقاً لصحيفة "مكة" فإن عدد من أزواج المعلمات اشترطوا عليهن التدريس بحجاب كامل ونقاب في حال بقيت الجوالات بيد الطالبات.
هذا وقدد قررت بعض مدارس "البنات" الاكتفاء بنسخة من جواز السفر الصحي من برنامج "توكلنا"، لأجل السماح بدخول الطالبات اللائي تلقين جرعتين من اللقاح ، عوضا عن إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة.
قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم خاصة في ظل إدمان كثير من هذه الفئة العمرية على التصوير والألعاب, الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس#العام_الدراسي_الجديد