ثلاث تطبيقات كويتية ضمن الأفضل في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وفق قائمة فوربس دراسات علمية تكشف عن شراب ساخن وسهل يقضي على حصوات الكلى السعودية تكشف عن عقوبات باهظة بخصوص إهمال وثائق السفر الفنانة حلا الترك تظهر في الحرم الجامعي بهذا المظهر ماذا قال رونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد؟ عاجل: التحالف ينفذ عملية خاطفة في صنعاء ردا على استهداف مطار أبها حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي مليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في صنعاء وتختطف الفنان أصيل ابو بكر آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف
تضمنت قائمة جديدة لأفضل التطبيقات المالية في الشرق الأوسط، ثلاث شركات كويتية.
وجاءت 3 تطبيقات كويتية ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل 15 تطبيقا للتكنولوجيا المالية لعام 2021.
والتطبيقات الثلاثة في الكويت هي "Finfirst - myFatoorah - Al Mulla Exchange".
والقائمة الجديدة من فوربس معنية بتطبيقات تسهل عمليات الدفع والاسثتمار أونلاين.
وهي قائمة تعتمد في التصنيف على عدد مرات تحميل التطبيق، والمستخدمين المتفاعلين على التطبيق، وكذلك تاريخ تأسيسه.
وحسب صحيفة القبس الكويتية، جاء تطبيق Al Mulla Exchange في المركز الثالث بعد تطبيق MyFawry المصري وتطبيق Al Ansari الإماراتي.
وجاء تطبيق Finfirst في المركز الـ14.
والقائمة التي تتضمن 15 تطبيقا تعمل شركاتها في مصر والإمارات والأردن والكويت والسعودية.