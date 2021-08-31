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ثلاث تطبيقات كويتية ضمن الأفضل في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وفق قائمة فوربس

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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تضمنت قائمة جديدة لأفضل التطبيقات المالية في الشرق الأوسط، ثلاث شركات كويتية.

وجاءت 3 تطبيقات كويتية ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل 15 تطبيقا للتكنولوجيا المالية لعام 2021.

والتطبيقات الثلاثة في الكويت هي "Finfirst - myFatoorah - Al Mulla Exchange".

والقائمة الجديدة من فوربس معنية بتطبيقات تسهل عمليات الدفع والاسثتمار أونلاين.

وهي قائمة تعتمد في التصنيف على عدد مرات تحميل التطبيق، والمستخدمين المتفاعلين على التطبيق، وكذلك تاريخ تأسيسه.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، جاء تطبيق Al Mulla Exchange في المركز الثالث بعد تطبيق MyFawry المصري وتطبيق Al Ansari الإماراتي.

وجاء تطبيق Finfirst في المركز الـ14.

والقائمة التي تتضمن 15 تطبيقا تعمل شركاتها في مصر والإمارات والأردن والكويت والسعودية.

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