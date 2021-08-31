آخر الاخبار

ثلاث تطبيقات كويتية ضمن الأفضل في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وفق قائمة فوربس دراسات علمية تكشف عن شراب ساخن وسهل يقضي على حصوات الكلى السعودية تكشف عن عقوبات باهظة بخصوص إهمال وثائق السفر الفنانة حلا الترك تظهر في الحرم الجامعي بهذا المظهر ماذا قال رونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد؟ عاجل: التحالف ينفذ عملية خاطفة في صنعاء ردا على استهداف مطار أبها حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي مليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في صنعاء وتختطف الفنان أصيل ابو بكر آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف

السعودية تكشف عن عقوبات باهظة بخصوص إهمال وثائق السفر

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 215

رفع مجلس الوزراء السعودي عقوبة إهمال وثائق السفر من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.

وبموجب تعديلات نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

وستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

ووفقا لنظام السفر، فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، كما نص النظام على أن كافة العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.

المصدر: "عكاظ"

 
إقراء أيضاً
قرقاش يكشف أسباب وأجواء الاتصال الهاتفي بين بن زايد وأردوغان
”الحوت“ يبتلع أشهر وزير إعلام في عهد ”صدام“
طالبان تعلن استقلال أفغانستان بشكل كامل بعد إنسحاب أخر جندي أمريكي
أمريكا تعيث فسادا بمطار كابل وتدمر 73طائرة قبل رحيل أخرى جندي من أفغانستان
إيران تغازل السعودية وتتحدث عن القواسم المشتركة بين الرياض وطهران
جاسوسة الموساد التي رتبت لاغتيال قادة «فتح»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس