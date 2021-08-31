ثلاث تطبيقات كويتية ضمن الأفضل في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وفق قائمة فوربس دراسات علمية تكشف عن شراب ساخن وسهل يقضي على حصوات الكلى السعودية تكشف عن عقوبات باهظة بخصوص إهمال وثائق السفر الفنانة حلا الترك تظهر في الحرم الجامعي بهذا المظهر ماذا قال رونالدو بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد؟ عاجل: التحالف ينفذ عملية خاطفة في صنعاء ردا على استهداف مطار أبها حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي مليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في صنعاء وتختطف الفنان أصيل ابو بكر آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف
رفع مجلس الوزراء السعودي عقوبة إهمال وثائق السفر من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.
وبموجب تعديلات نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.
وستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.
ووفقا لنظام السفر، فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، كما نص النظام على أن كافة العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.
المصدر: "عكاظ"