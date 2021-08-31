الفنانة حلا الترك تظهر في الحرم الجامعي بهذا المظهر

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك صور جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، من حرم الجامعة بعد فترة من الغياب عن السوشيال ميديا.

وعبرت حلا الترك علن سعادتها بالتواجد في الجامعة من خلال التعليق على الصورة حيث كتبت ” التواجد في الحرم الجامعي هو شعور رائع”.

وكانت حلا نجحت منذ أسبوعين في الحصول على إعجاب الآلاف من متابعيها بصور نشرتها سابقا، حيث ظهرت بإطلالتين مختلفتين، الأولى ارتدت فيها جمبسوت واسعاً أو فستاناً بتصميم غريب وطويل باللونين الأبيض والبيج الأقرب الى الذهبي مع تصميم ناعم عند الأكمام وجلست على كرسي، وتركت شعرها منسدلاً، وبدت من خلال حركات وجهها العفوية في غاية الطرافة.

أما الإطلالة الثانية فكانت مختلفة، حيث ظهرت الترك في الصورة وهي تحمل كأساً بيدها، كما ارتدت فستاناً ذهبي اللون بتصميم طفولي بسيط، ورفعت شعرها الى الأعلى، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وبدت في غاية الهدوء والتركيز وكأنها في جلسة تصوير.