حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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تنطلق مساء غد الأربعاء ال 1 من سبتمبر ، حملة الكترونية احياءا للذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي عضو ملجس النواب تحت هشتاج #الذكرى_الأولى_لرحيل_شهيد_البرلمان .

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة تخليدا لنضال القائد البطل والبرلماني الشهيد الشيخ ربيش بن علي وهبان الذي استشهد وهو يخوض غمار النضال الوطني ضد مليشيات الحوثي في جبهات العزة والكرامة لاستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية.

والتحق الشيخ ربيش بجبهات استعادة الدولة منذ البداية وظهر قائدا محنكا ومقاتلا عنيدا حشد الجنود وتقدم صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ونكل بمليشيات الحوثي أبشع تنكيل. ويعد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي، عضو في مجلس النواب، عن الدائرة 221 مديرية الحيمة الخارجية في الدورة البرلمانية الحالية بمحافظة صنعاء كما شغل نائب رئيس مقاومة صنعاء .

واستشهد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي يوم الاربعاء الموافق 2 سبتمبر عام 2020 في جبهة المخدرة ليكون بذلك شهيد البرلمان بدون منافس عندما أرتقى وهو يقود المعركة ضد مليشيا الحوثي دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية .