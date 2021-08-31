عاجل: التحالف ينفذ عملية خاطفة في صنعاء ردا على استهداف مطار أبها حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي مليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في صنعاء وتختطف الفنان أصيل ابو بكر آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف بوسائل خداع ودعم إيراني المليشيات الحوثية تزج بمهاجرين أفارقة في جبهات القتال قرقاش يكشف أسباب وأجواء الاتصال الهاتفي بين بن زايد وأردوغان التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية بتجاه مطار أبها خلال 24ساعة وأنباء عن 8إصابات مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات وأكاديمي في جامعة إب وتختطف فناناً من حفل زفاف بصنعاء الحكومة: هجوم الحوثي على العند مؤشر لإسقاط خيار السلام دون أي اعتبار للتحركات الأممية
تنطلق مساء غد الأربعاء ال 1 من سبتمبر ، حملة الكترونية احياءا للذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي عضو ملجس النواب تحت هشتاج #الذكرى_الأولى_لرحيل_شهيد_البرلمان .
وتأتي هذه الحملة التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة تخليدا لنضال القائد البطل والبرلماني الشهيد الشيخ ربيش بن علي وهبان الذي استشهد وهو يخوض غمار النضال الوطني ضد مليشيات الحوثي في جبهات العزة والكرامة لاستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية.
والتحق الشيخ ربيش بجبهات استعادة الدولة منذ البداية وظهر قائدا محنكا ومقاتلا عنيدا حشد الجنود وتقدم صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ونكل بمليشيات الحوثي أبشع تنكيل. ويعد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي، عضو في مجلس النواب، عن الدائرة 221 مديرية الحيمة الخارجية في الدورة البرلمانية الحالية بمحافظة صنعاء كما شغل نائب رئيس مقاومة صنعاء .
واستشهد الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي يوم الاربعاء الموافق 2 سبتمبر عام 2020 في جبهة المخدرة ليكون بذلك شهيد البرلمان بدون منافس عندما أرتقى وهو يقود المعركة ضد مليشيا الحوثي دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية .