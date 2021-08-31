عاجل: التحالف ينفذ عملية خاطفة في صنعاء ردا على استهداف مطار أبها حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لإستشهاد الشيخ ربيش العليي مليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في صنعاء وتختطف الفنان أصيل ابو بكر آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف بوسائل خداع ودعم إيراني المليشيات الحوثية تزج بمهاجرين أفارقة في جبهات القتال قرقاش يكشف أسباب وأجواء الاتصال الهاتفي بين بن زايد وأردوغان التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية بتجاه مطار أبها خلال 24ساعة وأنباء عن 8إصابات مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات وأكاديمي في جامعة إب وتختطف فناناً من حفل زفاف بصنعاء الحكومة: هجوم الحوثي على العند مؤشر لإسقاط خيار السلام دون أي اعتبار للتحركات الأممية
داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، حفل زفاف في العاصمة صنعاء، واختطفت فناناً كان يُحيي الحفل.
وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحي ميليشيا الحوثي، اقتحموا قاعة العاصمة في صنعاء، واختطفوا الفنان أصيل علي أبو بكر أثناء إحيائه حفل زفاف.
وأكدوا أن عناصر الميليشيا اقتحموا صالة أعراس في منطقة مذبح، واقتادوا الفنان أصيل أبوبكر إلى قسم الشرطة، حيث لا يزال في السجن حتى الآن.
واتهم ناشطون القيادي الحوثي محسن السقاف باختطاف الفنان أصيل، عندما كان الأخير يحيي حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح بمنطقة مذبح.
وأثارت الحادثة انتقادات واستياء شعبي واسع، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عن الفنان.
وطوال السنوات الماضية، شرعت ميليشيات الحوثي في إغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، وتقييد الأنشطة الفنية والإبداعية، من خلال إجراءات شبهها الإعلام والنشطاء اليمنيون بممارسات داعش وطالبان.
وأصدرت ميليشيا الحوثي، مؤخراً، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.
كما تمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها، حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.
ويعاني الفنانون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من حملات تحريض ممنهج تمارسها قيادات في جماعة الحوثي تحت مبرر منع الغناء.