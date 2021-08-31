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آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 325

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء: 

في صنعاء 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

 في عدن

 شراء الدولار 1023

بيع الدولار 1028

شراء السعودي 269

بيع السعودي 271

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