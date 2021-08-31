آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف بوسائل خداع ودعم إيراني المليشيات الحوثية تزج بمهاجرين أفارقة في جبهات القتال قرقاش يكشف أسباب وأجواء الاتصال الهاتفي بين بن زايد وأردوغان التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية بتجاه مطار أبها خلال 24ساعة وأنباء عن 8إصابات مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات وأكاديمي في جامعة إب وتختطف فناناً من حفل زفاف بصنعاء الحكومة: هجوم الحوثي على العند مؤشر لإسقاط خيار السلام دون أي اعتبار للتحركات الأممية وكالات أممية تخفض برامجها في اليمن وتحذير من كارثة إنسانية تفاصيل المعارك الدامية خلال 24ساعة الماضية والجيش الوطني يعلن عن مصرع 33من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب مقتل ثلاثة مواطنين بلغم أرضي للحوثيين في الجوف
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء:
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
في عدن
شراء الدولار 1023
بيع الدولار 1028
شراء السعودي 269
بيع السعودي 271