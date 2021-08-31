تفاصيل الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها وفقا لرواية التحالف

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أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.
وأشار التحالف إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.
وشدد على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.
وكان التحالف أعلن، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران في السعودية.
وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
كما أكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.
ومساء أمس الاول، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.
يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.
تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.