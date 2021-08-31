التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية بتجاه مطار أبها خلال 24ساعة وأنباء عن 8إصابات

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية أطلقتها المليشيات الحوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية حاولت استهداف مطار أبها ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكدا أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب