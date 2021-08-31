مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات وأكاديمي في جامعة إب وتختطف فناناً من حفل زفاف بصنعاء

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر أكاديمية، الثلاثاء 31 أغسطس/آب، ان عناصر حوثية اعتدت على أكاديمي وطالبات في كلية الطب بجامعة إب (وسط اليمن)، فيما داهمت المليشيا حفل زفاف بصنعاء واعتقلت الفنان أصيل أبو بكر.



وفي التفاصيل، قالت مصادر اكاديمية ان أفراداً من الكيان الحوثي الطلابي بجامعة إب، اعتدوا على نائب عميد كلية الطب وعدد من الطالبات في الكلية بالضرب والشتم.



وأكدت المصادر أن عناصر الحوثي في جامعة بقيادة شخص يُدعى "العبيدي"، تهجموا على طالبات في الكلية (مستوى رابع)، بينهم ابنة أحد الأكاديميين بالضرب وتلفظوا عليهم بألفاظ نابية، بسبب إحيائهم حفلة استقبال لإحدى الطالبات التي عادت إلى الجامعة بعد أشهر من إصابتها في حادث مروري، كما اعتدت أيضاً على نائب عميد كلية الطب بسبب دفاعه عن الطالبات.



والسبت، كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، عن اختطاف مليشيا الحوثي، لاثنين من أكاديميي جامعة إب؛ على خلفية آرائهما على وسائل التواصل الإجتماعي، وهما الدكتور بلال الميتمي، منذ 10 أغسطس الجاري، والدكتور جلال المذحجي، في 30 يوليو الماضي".

وفي صنعاء، داهمت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، حفل زفاف في صالة العاصمة بصنعاء واختطفت الفنان "أصيل علي أبو بكر" الذي كان يُحيي الحفل، واقتادته إلى أحد سجونها بصنعاء.



وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت قبل أشهر عن قرارات تمنع الفنانين والفنانات من حضور الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي تقام في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، واختطفت فنانين ومصورين وعرسان من صالات الأعراس، خالفوا تلك القرارات.



وطوال السنوات الماضية، شرعت مليشيات الحوثي في إغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، وتقييد الأنشطة الفنية والإبداعية، من خلال إجراءات شبهها الإعلام والنشطاء اليمنيون بممارسات داعش.