الحكومة: هجوم الحوثي على العند مؤشر لإسقاط خيار السلام دون أي اعتبار للتحركات الأممية

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اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مقتل العشرات بهجوم للحوثيين على قاعدة العند العسكرية مؤشر على اسقاط الجماعة المتحالفة مع إيران خيار السلام دون أي اعتبار للتحركات الأممية والدولية للحل السياسي المتعثر منذ ثلاث سنوات.
وقال "عبدالملك" لدى لقائه في الرياض مع القائمة باعمال السفارة النرويجية لدى اليمن سيجنه جورو جيلين، أن جماعة الحوثي مصره على المقامرة بدماء اليمنيين لتنفيذ اجندات وتعليمات النظام الإيراني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأضاف، إنه يتطلع إلى دور اكثر فاعلية للنرويج لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين وداعميها في طهران لتطبيق مرجعيات الحل السياسي باعتبارها الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في اليمن.
وعرض رئيس الوزراء على الدبلوماسية النرويجية الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه بدعم ورعاية من السعودية.
وفي السياق ذاته، قدمت "جيلين" تعازي بلادها على ضحايا قاعدة العند العسكرية، مجددا استمرار دعما للحكومة اليمنية حتى تحقيق السلام.