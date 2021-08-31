وكالات أممية تخفض برامجها في اليمن وتحذير من كارثة إنسانية

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 370

حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، من احتمال لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها بما في ذلك في مجالات المياه، والصحة، وقطاعات أخرى، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب نقص التمويل.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ديفيد غريسلي في بيان: "سيكون ذلك كارثياً على الملايين" في اليمن.

وتعاني القطاعات الحيوية من نقص حاد في التمويل، ولم يحصل قطاع الصحة حتى الآن إلا على حوالي 11% من التمويل الذي يحتاجه هذا العام، بينما حصل قطاع المياه، والصرف الصحي، والنظافة على 8% من التمويل المطلوب.

ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه 20.7 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، والحماية.