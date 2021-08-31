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تفاصيل المعارك الدامية خلال 24ساعة الماضية والجيش الوطني يعلن عن مصرع 33من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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أعلن الجيش الوطني مقتل أكثر من 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي وسقوط عدد من الجرحى بنيران قوات الشرعية في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب

 وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 23 عنصراً من المليشيات لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني إلى جانب عدد من الجرحى، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن.

كما أشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت ثلاث آليات تابعة للمليشيات، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.

وكان الجيش الوطني أكد سابقا أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات المحافظة، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية. وعرض الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، يوم الجمعة الماضي نتائج معارك الأيام الماضية.

لا تقدم يذكر يشار إلى أن القتال الحوثي من أجل السيطرة بالكامل على مأرب منذ أشهر، فاقم معاناة آلاف النازحين في المحافظة، وأثار احتجاجات دولية لأن المنطقة تضم أكثر من مليون نازح، يعيش كثير منهم في مخيمات عند الأطراف.

 وتسعى الميليشيات منذ فبراير إلى الاستيلاء على المدينة، إلا أنها لم تحرز تقدمًا يذكر، وتكبدت خسائر فادحة وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية، والقبائل. وكانت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة استهدفت مناطق سكنية مدنية عدة داخل المدينة نفسها، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين

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