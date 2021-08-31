مقتل ثلاثة مواطنين بلغم أرضي للحوثيين في الجوف

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قتل ثلاثة مواطنيين بينهم طفلين، الثلاثاء 31 أغسطس/آب، أثر إنفجار لغم أرضي زرعها الحوثيون بسيارتهم في مركز محافظة الجوف شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن المواطن سعيد علي فروان 25 عاما، و عفراء علي الصيوح11 عاما، وسارة سعيد حسن راعية 10 أعوام، قتلوا بسبب إنفجار لغم، بينما كانوا ذاهبين لرعي المواشي في أحدى المناطق الصحراوية لمركز عاصمة الجوف الصحراوية.
ويذكر مشروع "مسام"إنه نزع حتى الآن حوالي271 ألفاً و275 لغماً وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في مختلف مناطق اليمن.