مع ساعات الفجر الأولى.. قوات ”الشرعية“ تتقدم غربي مأرب وتخوض معارك عنيفة ضد المليشيا

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة، فجر اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الكسارة غربي مأرب، في معارك عنيفة أسفرت عن مصرع وأسر عشرات المسلحين الحوثيين.
وبحسب مصادر ميدانية، فان قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك عنيفة مع مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الكسارة غربي مأرب، إثر هجمات حوثية متواصلة منذ يومين.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من التصدي للهجمات الحوثية، وشن هجوم معاكس تمكنت من خلاله السيطرة على موقع "حمّة الذياب"، واستعادة أسلحة وذخائر متنوعة.
وشهدت المعارك مشاركة من طيران التحالف، حيث استهدف تجمعات وتعزيزات حوثية وأسفرت عن تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
واعلنت قوات الجيش الوطني، أمس الإثنين، مصرع أكثر من 23 عنصرا حوثيا وتدمير ست آليات وعربات مدرعة في معارك مستمرة منذ مساء الأحد، في ذات الجبهة.