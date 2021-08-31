التحالف العربي يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة وإدانات عربية وخليجية

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دمرت الدفاعات الجوية السعودية عدداً من الطائرات المسيرة وصاروخاً باليستياً أطلقتها الميليشيا الحوثية جنوب المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها صاروخاً باليستياً أمس الاثنين تجاه جازان، وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقت مساء الأحد باتجاه خميس مشيط جنوبي البلاد.

وقال التحالف إن «محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مضيفاً: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك»، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط محاولات الميليشيات العبثية.

ونددت دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بالهجوم الباليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم، ومحاولة استهداف المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى «اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة».

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس، أن «استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة».

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتستمر الميليشيات الحوثية في محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية داخل المملكة، إذ وخلال شهر أغسطس (آب) الحالي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض أكثر من 10 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان، فيما تصدت لصاروخين باليستيين، أحدهما أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران منتصف أغسطس، والآخر باتجاه جازان أمس الاثنين، في محاولات أثارت إدانات من عدة دول ومنظمات عربية وغربية، تشدد على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، وشاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية