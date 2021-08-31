أحزاب التحالف الوطني تصدر بيانا هاماً بشأن هجوم العند

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 455

قال التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليوم الاثنين "إن مليشيات الحوثي الارهابية"لا تؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب"، مدينا استشهاد وإصابة العشرات في هجوم حوثي إرهابي مروع استهدف قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وحذر التحالف -في بيان صحافي اليوم الاثنين- من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية في مختلف جبهات القتال، مطالبا التكوينات الوطنية بإدراك حجم خطر المليشيات المتحالفة مع إيران المستهدف للجميع بلا استثناء.

ودعا التحالف الوطني الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية إلى توفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة، وصرف رواتب الجنود المرابطين في جبهات القتال ضد المقاتلين الحوثيين.

واعتبر التحالف التحرك في جبهات القتال بجدية لكسر الحوثي عسكرياً وإلحاق الهزيمة بهم هو الخطوة الأولى للسلام.

وطالب باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير والعمل على عودة الحكومة اليمنية ومجلس النواب وكافة المؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه كافة القوى نحو معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما طالب أيضا بتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها، حتى يتم ضبط مسار التحركات الدولية والضغوط في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية والأممية.