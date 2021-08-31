أحزاب التحالف الوطني تصدر بيانا هاماً بشأن هجوم العند مأرب..قبيلة «الجدعان» تحشد رجالها وتجدد العهد بمواصلة إسناد «الجيش »حتى دحر المشروع«الحوثي»..بيان محافظ شبوة يناقش مع قائد الدعم والاسناد للتحالف خروقات وتجاوزات القوات الإماراتية بمنشأة ”بلحاف“ الغازية أمير سعودي يعترض على قرار وزاري بخصوص أزمة هواتف الفتيات داخل المدارس قوات ”الشرعية“ تحرر عدداً من المواقع بهجوم معاكس جنوب مارب هل ستخضع الامارات لطالبان وتسلم الأموال الأفغانية المهربة إلى ابوظبي ؟ تنجو من أمراض قاتلة .. دراسة تكشف فوائد الوزن الزائد إيران تغازل السعودية وتتحدث عن القواسم المشتركة بين الرياض وطهران الفنانة شيرين تحيي حفلها الغنائي في السعودية برعاية هيئة الترفيه جاسوسة الموساد التي رتبت لاغتيال قادة «فتح»
قال التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليوم الاثنين "إن مليشيات الحوثي الارهابية"لا تؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب"، مدينا استشهاد وإصابة العشرات في هجوم حوثي إرهابي مروع استهدف قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
وحذر التحالف -في بيان صحافي اليوم الاثنين- من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية في مختلف جبهات القتال، مطالبا التكوينات الوطنية بإدراك حجم خطر المليشيات المتحالفة مع إيران المستهدف للجميع بلا استثناء.
ودعا التحالف الوطني الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية إلى توفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة، وصرف رواتب الجنود المرابطين في جبهات القتال ضد المقاتلين الحوثيين.
واعتبر التحالف التحرك في جبهات القتال بجدية لكسر الحوثي عسكرياً وإلحاق الهزيمة بهم هو الخطوة الأولى للسلام.
وطالب باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير والعمل على عودة الحكومة اليمنية ومجلس النواب وكافة المؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه كافة القوى نحو معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
كما طالب أيضا بتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها، حتى يتم ضبط مسار التحركات الدولية والضغوط في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية والأممية.