مأرب..قبيلة «الجدعان» تحشد رجالها وتجدد العهد بمواصلة إسناد «الجيش »حتى دحر المشروع«الحوثي»..بيان

الثلاثاء 31 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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تعهدت قبيلة الجدعان بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء بمواصلة الكفاح والتضحية والفداء جنبا إلى جنب مع منتسبي الجيش الوطني وأحرار اليمن، للدفاع عن المكتسبات الوطنية والكرامة الإنسانية والهوية اليمنية العربية الأصيلة، حتى تحقيق النصر وإنهاء المشروع الحوثي الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة والمشروع العربي.

ودعت قبيلة الجدعان في بيان خلال احتشاد كبير لها اليوم كافة اليمنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أن يحفظوا أبناءهم وعدم السماح للملشيات استغلالهم والزج بهم إلى محارق الموت دون أدنى اعتبار في قتال إخوانهم اليمنيين من قبائل مأرب وأحرار اليمن.

وقال البيان "إن احتشاد القبيلة في هذا المطرح اليوم بعد ست سنوات من الجهاد والكفاح والتضحية لأبناء القبيلة في كل ميادين المواجهات والعزة والشرف ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وفكرها الدخيل وأعمالها الإجرامية بحق الأرض والإنسان، يأتي في إطار الاستجابة لنداء الوطن الذي يستنجد بكل أبنائه المخلصين الصادقين، وتجديدا للعهد وتعزيزا للروح القتالية وبرؤية أكثر فاعلية تنظيما وترتيبا بما يحقق النصر والتحرير والخلاص من كهنوت العصر الحوثي وعديمي الإنسانية ومشروعهم الظلامي".

ودعت كل أحرار اليمن وكافة القوى المناهضة للمشروع الحوثي الإيراني، إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتكاتف الجهود وتوحيد الرأي، لتحقيق النصر والإسراع في تخليص اليمن من جائحة الحوثي والانتصار للوطن ولدماء الشهداء وأنات الجرحى وأوجاع المشردين والمضطهدين.. معربة عن بالغ الشكر والعرفان للتحالف العربي وقواته المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية على وقفاته الأخوية في نصرة اليمن والتي لن ينساها اليمنيون.