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أمير سعودي يعترض على قرار وزاري بخصوص أزمة هواتف الفتيات داخل المدارس

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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دخل الأمير السعودي سطام بن خالد على خط أزمة السماح للفتيات بالهواتف داخل المدارس في المملكة.

وقال الأمير "سطام" في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر : "قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم خاصة في ظل إدمان كثير من هذه الفئة العمرية على التصوير والألعاب".

وأضاف "الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس".

وكانت وزارة التعليم، قبل أيام، أعلنت السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وأثار قرار الوزارة خاصة للفتيات جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور وكوادر التدريس في المدارس.

ووفقاً لصحيفة "مكة" فإن عدد من أزواج المعلمات اشترطوا عليهن التدريس بحجاب كامل ونقاب في حال بقيت الجوالات بيد الطالبات.

هذا وقدد قررت بعض مدارس "البنات" الاكتفاء بنسخة من جواز السفر الصحي من برنامج "توكلنا"، لأجل السماح بدخول الطالبات اللائي تلقين جرعتين من اللقاح ، عوضا عن إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة.

   قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم خاصة في ظل إدمان كثير من هذه الفئة العمرية على التصوير والألعاب, الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس#العام_الدراسي_الجديد

 
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