أمير سعودي يعترض على قرار وزاري بخصوص أزمة هواتف الفتيات داخل المدارس قوات ”الشرعية“ تحرر عدداً من المواقع بهجوم معاكس جنوب مارب هل ستخضع الامارات لطالبان وتسلم الأموال الأفغانية المهربة إلى ابوظبي ؟ تنجو من أمراض قاتلة .. دراسة تكشف فوائد الوزن الزائد إيران تغازل السعودية وتتحدث عن القواسم المشتركة بين الرياض وطهران الفنانة شيرين تحيي حفلها الغنائي في السعودية برعاية هيئة الترفيه جاسوسة الموساد التي رتبت لاغتيال قادة «فتح» شابة سعودية تقتحم مسرحا لأداء رقصة العرضة يثير الجدل .. فيديو موقف والد ميسي على أول ظهور للبرغوث بقميص فريق غير برشلونة ”أبين“ تعلن مساندة ”شبوة“ في معركة استعادة ”بلحاف“ الغازية
شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، هجوماً معاكساً في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدّة مواقع.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوما لمليشيا الحوثي بجبهة رحبة، وبعد كسر الهجوم شنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من دحر المليشيا الحوثية من عدّة مواقع وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأكد البيان أن قوات الجيش والمقاومة استعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة المليشيا، كما ألقت القبض على 11عنصرًا حوثيًا أثناء المعركة.
وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة ودمّرت مرابض المدفعية المعادية. فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف" كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.