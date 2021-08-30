قوات ”الشرعية“ تحرر عدداً من المواقع بهجوم معاكس جنوب مارب

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، هجوماً معاكساً في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدّة مواقع.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوما لمليشيا الحوثي بجبهة رحبة، وبعد كسر الهجوم شنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من دحر المليشيا الحوثية من عدّة مواقع وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد البيان أن قوات الجيش والمقاومة استعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة المليشيا، كما ألقت القبض على 11عنصرًا حوثيًا أثناء المعركة.

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة ودمّرت مرابض المدفعية المعادية. فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف" كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.