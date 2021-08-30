موقف والد ميسي على أول ظهور للبرغوث بقميص فريق غير برشلونة

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صرح الأرجنتيني خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي المنتقل إلى فريق باريس سان جيرمان، بانه لم يكن غريبا بالنسبة له رؤية نجله بقميص آخر غير قميص برشلونة.
وعاد خورخي ميسي، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة برشلونة، وتحدث مع الصحفيين في المطار عن مغادرة نجله لصفوف برشلونة "البلوغرانا".
وقال خورخي لقناة "Gol" الإسبانية، بخصوص ظهور ميسي لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان، أمس الأحد، أمام ريمس في الدوري الفرنسي: "لم يكن غريبا بالنسبة لي أن أراه بقميص آخر، فهذه هي الحياة".
وعما إذا كان هو أو عائلته، لا يزالون غاضبين من نادي برشلونة بسبب رحيل ميسي، أجاب: "لا.. لسنا غاضبين من النادي، لكن من بعض الأشخاص، وهذا كل شيء".
وخاض ميسي أول مباراة له بقميص فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه ريمس (2-0) أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث دخل أرض الملعب في الدقيقة 66 بدلا من زميله النجم البرازيلي نيمار.
وانتقل ليونيل ميسي (34 عاما) إلى صفوف باريس سان جيرمان، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد أن فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية وقيود رابطة الدوري الإسباني الليغا.