”أبين“ تعلن مساندة ”شبوة“ في معركة استعادة ”بلحاف“ الغازية

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين ووكيل أول المحافظة، الاثنين 30 أغسطس/آب، تأييده للاعتصام المفتوح أمام منشأة بلحاف النفطية بمحافظة شبوة.

وأشاد الفضلي بالحراك الفاعل لأبناء الوطن الداعي إلى استعادة منشآت البلاد إلى حضن الدولة، بعد احتلالها لأكثر من سبعة أعوام من قبل دولة الإمارات.

ودعا أبناء الوطن كافة إلى المشاركة في هذا الاعتصام، والتحرك الجاد لاستعادة أهم منشأة نفطية في اليمن.

وأشار الشيخ الفضلي إلى أن منشأة بلحاف تعتبر رافدا أساسيا للرفع من مستوى اقتصاد البلاد الذي يشهد انهيارا أدخل المواطنين في موجة من الفقر والمجاعة.

وترفض القوات الإماراتية الانسحاب من ميناء بلحاف والسماح للحكومة بإعادة تصدير الغاز المسال.

وقبل أيام، دعا محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، الإمارات للتوقف عن تحويل موارد اليمن إلى بؤر للتمرد، في إشارة إلى القوات الانفصالية الجديدة التي تم الدفع بها.

وقال "بن عديو"، إنّ "منشأة تصدير الغاز في بلحاف يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، بينما تحولونها من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع الميليشيات وتصدير التمرد".

ومنذ سنوات، تسيطر قوات إماراتية على "بلحاف"، المخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.

ووصلت، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، وساطة سعودية الى محافظة شبوة، وجمعت بشكل مباشر محافظ المحافظة محمد بن صالح بن دعديو مع قادة عسكريين إماراتيين، لحلّ الوضع في منشأة “بلحاف الغازية”.

وبحسب مصدر مسؤول بشبوة فان الاجتماع حدث في “منطقة شوران” القريبة من “بلحاف” حيث يشهد محيط المنشأة توتراً أمنياً متصاعداً منذ أيام، لافتا إلى أن القادة العسكريين السعوديين والإماراتيين وصلوا إلى المنطقة بطائرات مروحية.

محسن الحاج مستشار محافظ شبوة، قال في حديث لقناة "يمن شباب"، بن المحافظ محمد صالح بن عديو، أبلغ لجنة وساطة سعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية لمنشأة بلحاف الغازية في أسرع وقت.

وأشار الى ان لجنة الوساطة طلب مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لإجراء مفاوضات وإخراج القوات الإماراتية من المنشأة الغازية.

وتشهد محافظة شبوة، توتراً عسكرياً، بعد دفع القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، بعدد من الدوريات إلى محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي الخاضع لسيطرة قوات إماراتية وانفصالية منذ سنوات.

وحاصرت قوات حكومية السبت، محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي، وتمركزت أمام بواباته الخارجية، من دون القيام بأي أعمال عسكرية، وفق مصدر محلي بالمحافظة.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش والأمن استحدثت الأحد، عددا من النقاط الأمنية والعسكرية بالقرب من منشأة بلحاف الغازية بمديرية رضوم شرقي المحافظة.

وتابع المصدر أن الأجهزة الأمنية كثفت من عمليات التفتيش في الطريق الرابط بين مدينة المكلا والمنشأة الغازية في بلحاف.

ونجحت هذه القوات، حسب المصدر، في إحباط مخطط إرهابي كان يسعى لاستهداف المنشأة الغازية، بعدما ألقت القبض على شخصين بحوزتهما مواد متفجرة.