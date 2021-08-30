أعلى 15 منطقة في العالم ارتفاعا لدرجات الحرارة منها ثلاث عشر منطقة عربية

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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة لامست الـ50 درجة فوق الصفر.
ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى درجتي حرارة في مدينتين عربيتين، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:
1- عرفات في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) 50 درجة مئوية.
2- خانقين (العراق) 49.5 درجة مئوية.
3- الأهواز (إيران) 48.9 درجة مئوية.
4- كربلاء - الحسين (العراق) 48.4 درجة مئوية.
5- شركة بغداد الدولية المطار (العراق) 48.3 درجة مئوية.
6- أوميدية (إيران) 48.3 درجة مئوية
. 7- البصرة (العراق) 48 درجة مئوية.
8- الناصرية (العراق) 48 درجة مئوية.
9- مطار البصرة الدولي (العراق) 47.8 درجة مئوية.
10- طوز (العراق) 47.8 درجة مئوية.
11- ينبع (المملكة العربية السعودية) 47.8 درجة مئوية.
12- عين التامر (العراق) 47.7 درجة مئوية.
13- علي الغربي (العراق) 47.6 درجة مئوية.
14- البدرة (العراق) 47.6 درجة مئوية
. 15- مزرعة الأبرق (الكويت) 47.5 درجة مئوية