مؤسسة العون تدشن تعزيز الصحة المدرسية في ثلاث محافظات

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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دشنت مؤسسة العون للتنمية اليوم الاثنين مشروع تعزيز الصحة المدرسية لمدارس التعليم العام بمحافظات حضرموت والمهرة ومأرب برعاية من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري.

وتتضمن أنشطة المشروع توزيع أدوات النظافة ومواد منظفة تماشيًا مع مضامين خطة الإستجابة الإنسانية في مجال التعليم الرامية للوقاية والتقليل من الإصابات بالأمراض المعدية بالمدارس ..

ويستفيد من المشروع 45 ألف من الكادر التعليمي والطلاب موزعين في 43 مدرسة بالمحافظات المستهدفة بالمشروع .

وفي حفل التدشين بمحافظة مأرب أثنى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب على جهود وتدخلات مؤسسة العون لمساندة الوزارة في تحسين البيئة التعليمية ، معبرًا عن اعتزاز الوزارة بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة العون والعمل سويًا نحو تعليم يساهم في بناء الوطن ونهضته .

إلى ذلك ثمَن وكيل محافظة المهرة المساعد حسين علي المسعدي جهود منظمات المجتمع المدني في الإهتمام بالبيئة التعليمية لما لها من دور في استقرار العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد . مقدما تحيات السلطة المحلية بمحافظة المهرة لمؤسسة العون على جهودها الجبارة في عدد من المجالات التنموية والانسانية .

وخلال تدشين مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري مشروع تعزيز الصحة المدرسية لمدارس التعليم العام بمحافظة حضرموت برفقة ممثل مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء زكي هادي باحشوان ومدير ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد صالح بلفاس ، أشاد العامري بالمشروع لدوره المهم في ايجاد بيئة نقية ونظيفة للبيئة التعليمية والتي تعمل على ايجاد مخرجات نوعية يقع على عاتقها قيادة الوطن مستقبلا ، سائلا المولى عزوجل أن يجعله عامًا تعليميًا مميزًا يحقق فيه الطلاب التفوق والنجاح .

حضر تدشين المشروع بمحافظة المهرة مديرا عموم مكتبي التربية والتعليم و الصحة والسكان بالمحافظة سمير مبخوت هراش و عوض مبارك سعد ، ومدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مارب محمد مارش الحيدري ومدير الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم خالد بصيلة و منسق المنظمات بمكتب التربية والتعليم ياسر الحيدري ومنسقة كتلة التعليم بيروت المفلحي .