جبهة الكسارة بمأرب تلقن الحوثيين هزيمة جديدة والحصيلة أكثر من 23 لقوا مصرعهم والمدفعية والطيران يدكان التعزيرات

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قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية تخوضان معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منذ مساء أمس الأحد، على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مارب.
ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري قوله أن أكثر من 23 عنصراً من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بنيران أبطال الجيش إلى جانب عدد من الجرحى.. مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن.
وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.