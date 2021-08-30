المحافظات المتوقع هطول أمطار متفرقة عليها خلال الساعات القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة و غزيرة على المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق الساحلية وأجزاء من الصحاري خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية ليوم الاثنين إلى انه من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت وغرب المهرة.
ولفت الى ان الأمطار قد تشمل أجزاء من الصحارى وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، المحويت، ريمة وحجة و أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ،مع استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتكون الشابورة المائية أو الضباب.
كما حذر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة والتي تؤدي الى اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت المهرة 23.5 ، تعز- المعافر 7.8، تعز- المطار 1.7 ، إب 1.0
وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي