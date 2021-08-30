سوق سوداء لبيع الكتاب المدرسي ومصادر تربوية تكشف لماذا تعمد الحوثيون حرمان الطلاب من الحصول على المناهج الدراسية تعليقا على استهداف قاعدة العند.. قيادي اصلاحي يوضح الخلل الذي يضرب الشرعية والدولة من الداخل التحالف يتحدث عن السلاح الذي احبط جميع محاولات الحوثي في استهداف المملكة دولة تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح شهير لفيروس كورونا 5 عادات شائعة و سيئة في تناول مواد غذاء تعمل على تدمير جهاز المناعة هذه أكبر الدول أمتلاكاً للإحتياطيات من العملات الأجنبية في العالم و ترتيب دول الخليج البرلمان العربي يدين هجوم المليشيات الحوثية على قاعدة العند محافظ مأرب يوجه بإنشاء مدرسة أساسية ثانوية واعتماد حافز وعقوظ للمعلمين إثيوبيا تكثف تحركاتها لمواجهة أي موقف دولي بشأن سد النهضة الملا عبدالغني برادر: تعرف على الزعيم الفعلي لحركة طالبان
تباع الكتب المدرسية، على ارصفة الشوارع وجنبات الطرق وفي الأسواق، بأسعار متفاوته يدفعها اولياء امور الطلاب في المدارس المنتشرة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وشكا عدد من اولياء امور الطلاب الذي يدرسون في المدارس الحكومية بمحافظتي إب وصنعاء، من انعدام الكتاب المدرسي وتوفره بالسوق السوداء، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022.
وقالوا لمأرب برس انهم اضطروا لشراء الكتب من الأسواق، لان المدارس التي يدرس ابنائهم فيها لم توفرها لهم.
وعلى غرار الأسواق السوداء المنشترة لبيع بعض المواد الاساسية كمادة البنزين والديزل والغاز، انتشرت اسواق سوداء لبيع الكتاب المدرسي، الذي يفترض ان يسلم لطالب مجانا.
ويصل سعر الكتاب الواحد بين 500 الى 1500 ريال.
في سياق متصل أكدت مصادر تربوية "أن مطابع الكتاب المدرسي التابعة للميليشات الحوثية، تعمدت حرمان طلاب المدارس الحكومية من الحصول على المناهج الدراسية؛ بهدف بيعها بأسعار باهظة للمدارس الخاصة بالإضافة إلى السوق السوداء المنتشرة،"وفقا ليمن شباب.