سوق سوداء لبيع الكتاب المدرسي ومصادر تربوية تكشف لماذا تعمد الحوثيون حرمان الطلاب من الحصول على المناهج الدراسية

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تباع الكتب المدرسية، على ارصفة الشوارع وجنبات الطرق وفي الأسواق، بأسعار متفاوته يدفعها اولياء امور الطلاب في المدارس المنتشرة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وشكا عدد من اولياء امور الطلاب الذي يدرسون في المدارس الحكومية بمحافظتي إب وصنعاء، من انعدام الكتاب المدرسي وتوفره بالسوق السوداء، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وقالوا لمأرب برس انهم اضطروا لشراء الكتب من الأسواق، لان المدارس التي يدرس ابنائهم فيها لم توفرها لهم.

وعلى غرار الأسواق السوداء المنشترة لبيع بعض المواد الاساسية كمادة البنزين والديزل والغاز، انتشرت اسواق سوداء لبيع الكتاب المدرسي، الذي يفترض ان يسلم لطالب مجانا.

ويصل سعر الكتاب الواحد بين 500 الى 1500 ريال.

في سياق متصل أكدت مصادر تربوية "أن مطابع الكتاب المدرسي التابعة للميليشات الحوثية، تعمدت حرمان طلاب المدارس الحكومية من الحصول على المناهج الدراسية؛ بهدف بيعها بأسعار باهظة للمدارس الخاصة بالإضافة إلى السوق السوداء المنتشرة،"وفقا ليمن شباب.