تعليقا على استهداف قاعدة العند.. قيادي اصلاحي يوضح الخلل الذي يضرب الشرعية والدولة من الداخل

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدان نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني، الاستهداف الحوثي الغادر لضباط وجنود في قاعدة العند الجوية،امس الاحد.

وقال العديني في تغريدة على حسابه في تويتر تعليقاً على جريمة استهداف قاعدة العند،ان "أن الإرهاب الحوثي عابر للحدود وينفذ أجندات إيران".

واضاف "إن هذا الإرهاب الحوثي لن يتوقف حتى تتوقف ظاهرة الشتات السياسي اليمني ونقرر أن نواجه بشكل حاسم كشعب متحد ودولة واحدة".

وتابع العديني"فلم تكن تعددية الجيوش سبيلاً للنصر ولا مدخلاً للاستقرار" (في اشارة الى التشكيلات العسكرية غير النظامية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا).

وكانت مليشيا الحوثي، قد شنت قصفاً صاروخياً على معسكر قاعدة العند صباح امس الأحد ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من العسكريين الذين كانوا متواجدين في المكان.