آخر الاخبار

التحالف يتحدث عن السلاح الذي احبط جميع محاولات الحوثي في استهداف المملكة دولة تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح شهير لفيروس كورونا 5 عادات شائعة و سيئة في تناول مواد غذاء تعمل على تدمير جهاز المناعة هذه أكبر الدول أمتلاكاً للإحتياطيات من العملات الأجنبية في العالم و ترتيب دول الخليج البرلمان العربي يدين هجوم المليشيات الحوثية على قاعدة العند محافظ مأرب يوجه بإنشاء مدرسة أساسية ثانوية واعتماد حافز وعقوظ للمعلمين إثيوبيا تكثف تحركاتها لمواجهة أي موقف دولي بشأن سد النهضة الملا عبدالغني برادر: تعرف على الزعيم الفعلي لحركة طالبان هجوم ثاني يستهدف مطار كابل في أفغانستان في أقل من أسبوع الزمالك يصدر بيانا ناريا بشأن أزمة تسلم درع الدوري

التحالف يتحدث عن السلاح الذي احبط جميع محاولات الحوثي في استهداف المملكة

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 210

أعلن التحالف العربي في اليمن، الاثنين، أن الدفاعات السعودية، اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

وأكد أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الميليشيات العبثية.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة، مؤكداً إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

إقراء أيضاً
البرلمان العربي يدين هجوم المليشيات الحوثية على قاعدة العند
عاجل..قوات الشرعية تفتك بفلول «الحوثي» بأطراف «مأرب»والمعارك على أشدها
اللواء «العـرادة» يوجه بإنشاء مدرسة أساسية ثانوية ويزف بشرى سارة للمعلمين بـ«مأر
اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا
دعوة عاجلة من رئاسة مجلس النواب اليمني للمجتمع الدولي بشأن هجوم قاعدة العند
ضابط في قوات «الشرعية» يفضح الطرف الحقيقي المتورط في حادثة هجوم قاعدة العند
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس